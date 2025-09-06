In Roitham am Traunfall in einem Kraftwerksbereich der Traun hat sich Samstagnachmittag ein folgenschwerer Schnorchelunfall ereignet. Vier Personen wurde laut Bericht der Polizei über ein Kraftwerk gespült, eine Person wurde dabei bewusstlos und war einige Minuten unter Wasser befand. Die anderen Schnorchler konnten ihn retten und ans Ufer bringen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.
Gruppe gerät in starke Strömung
Gegen 11 Uhr stiegen vier Personen im Alter von 13, 41, 43 und 46 Jahren mit Schnorchelausrüstung in die Traun und bewegten sich flussabwärts in Richtung Traunfall. Gegen 13:20 Uhr geriet die Gruppe aufgrund der starken Strömung in Not.
Von Strömung über Kraftwerk gespült
Ein Passant, der die Situation von einer Brücke beim Kraftwerk Traunfall aus bemerkte, verständigte sofort Polizei und Rettung. Die vier wurden durch die Strömung über das Kraftwerk gespült.
Taucher bewusstlos unter Wasser
Dabei schlug der 46-Jährige mit dem Kopf an und wurde bewusstlos. Er befand sich mehrere Minuten unter Wasser, bevor ihn seine Begleiter ans Ufer ziehen konnten.
Hubschraubereinsatz am Traunfall
Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Seine drei Begleiter wurden leicht verletzt.
Quelle: LPD OÖ
