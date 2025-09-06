In Roit­ham am Traun­fall in einem Kraft­werks­be­reich der Traun hat sich Sams­tag­nach­mit­tag ein fol­gen­schwe­rer Schnor­chel­un­fall ereig­net. Vier Per­so­nen wur­de laut Bericht der Poli­zei über ein Kraft­werk gespült, eine Per­son wur­de dabei bewusst­los und war eini­ge Minu­ten unter Was­ser befand. Die ande­ren Schnorch­ler konn­ten ihn ret­ten und ans Ufer brin­gen. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflogen.

Gruppe gerät in starke Strömung

Gegen 11 Uhr stie­gen vier Per­so­nen im Alter von 13, 41, 43 und 46 Jah­ren mit Schnor­chel­aus­rüs­tung in die Traun und beweg­ten sich fluss­ab­wärts in Rich­tung Traun­fall. Gegen 13:20 Uhr geriet die Grup­pe auf­grund der star­ken Strö­mung in Not.

Von Strömung über Kraftwerk gespült

Ein Pas­sant, der die Situa­ti­on von einer Brü­cke beim Kraft­werk Traun­fall aus bemerk­te, ver­stän­dig­te sofort Poli­zei und Ret­tung. Die vier wur­den durch die Strö­mung über das Kraft­werk gespült.

Taucher bewusstlos unter Wasser

Dabei schlug der 46-Jäh­ri­ge mit dem Kopf an und wur­de bewusst­los. Er befand sich meh­re­re Minu­ten unter Was­ser, bevor ihn sei­ne Beglei­ter ans Ufer zie­hen konnten.

Hubschraubereinsatz am Traunfall

Der 46-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Sei­ne drei Beglei­ter wur­den leicht verletzt.

Quel­le: LPD OÖ