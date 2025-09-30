An die 10.000 „Mit­tel­al­ter­freun­de“ ström­ten von 26. – 28. Sep­tem­ber 2025 zum Fest in die Bezirks­haupt­stadt, die mit dem herbst­li­chen Ambi­en­te des Frei­zeit­parks die per­fek­te Kulis­se für das Spek­ta­kel bot.

Das Ver­an­stal­tungs­team rund um den Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald und „Wüd­schütz“ freut sich, dass sich das Mit­tel­al­ter­fest als abso­lu­ter Besu­cher­ma­gnet her­aus­stell­te und der Zustrom wäh­rend der 3 Tage nie abzu­rei­ßen schien.

Das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm mit Gauk­lern, Artis­ten, Feu­er­ak­teu­ren sowie Händ­lern und Hand­wer­kern, aber vor allem die stim­mungs­vol­le Live-Musik, begeis­ter­ten das Publikum.

In mys­ti­scher Herbst-Atmo­sphä­re konn­ten die Besu­cher im gro­ßen Ange­bot der Stän­de gus­tie­ren und sich kuli­na­risch ver­wöh­nen las­sen. In mit­tel­al­ter­li­chen Lagern konn­ten die Kin­der ihr Geschick im Bogen­schie­ßen unter Beweis stel­len. Beson­ders span­nend und spek­ta­ku­lär waren die Schwert­kämp­fe, die Dra­chen­füt­te­rung sowie die Hexen.

Alles in allem darf man wie­der auf ein äußerst erfolg­rei­ches und vor allem beson­de­res Wochen­en­de zurück­bli­cken, wel­ches „Jung und Alt“ glei­cher­ma­ßen in Erin­ne­rung blei­ben wird.