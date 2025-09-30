An die 10.000 „Mittelalterfreunde“ strömten von 26. – 28. September 2025 zum Fest in die Bezirkshauptstadt, die mit dem herbstlichen Ambiente des Freizeitparks die perfekte Kulisse für das Spektakel bot.
Das Veranstaltungsteam rund um den Tourismusverband Hausruckwald und „Wüdschütz“ freut sich, dass sich das Mittelalterfest als absoluter Besuchermagnet herausstellte und der Zustrom während der 3 Tage nie abzureißen schien.
Das abwechslungsreiche Programm mit Gauklern, Artisten, Feuerakteuren sowie Händlern und Handwerkern, aber vor allem die stimmungsvolle Live-Musik, begeisterten das Publikum.
In mystischer Herbst-Atmosphäre konnten die Besucher im großen Angebot der Stände gustieren und sich kulinarisch verwöhnen lassen. In mittelalterlichen Lagern konnten die Kinder ihr Geschick im Bogenschießen unter Beweis stellen. Besonders spannend und spektakulär waren die Schwertkämpfe, die Drachenfütterung sowie die Hexen.
Alles in allem darf man wieder auf ein äußerst erfolgreiches und vor allem besonderes Wochenende zurückblicken, welches „Jung und Alt“ gleichermaßen in Erinnerung bleiben wird.
Schreibe einen Kommentar