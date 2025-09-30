Er ist schon zur Tra­di­ti­on gewor­den, der Wirt­schafts­emp­fang der WKO Gmun­den am Liacht­bratl-Mon­tag. Rund 250 Gäs­te folg­ten der Ein­la­dung von Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger und Bezirks­stel­len­lei­te­rin Sig­rid Schus­ter, die zu Beginn die aktu­el­len Wirt­schafts­da­ten prä­sen­tier­ten. Beson­ders erfreut zeig­ten sich die bei­den über die Ent­wick­lung bei den Neu­grün­dun­gen, die im ers­ten Halb­jahr um 20 % gegen­über dem Vor­jahr stie­gen (296). Mit den zahl­rei­chen Bera­tungs­an­ge­bo­ten sei man bes­tens auf­ge­stellt, so die bei­den, die dabei auf das umfang­rei­che Ser­vice­pa­ket der WKOÖ ver­wie­sen. Die beruf­li­che Aus- und Wei­ter­bil­dung sei ihr eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, erklär­te Schus­ter. Lehr­lings­mes­sen und Job Ral­lies sowie rund 600 Kur­se in den WIFIs Gmun­den und Bad Ischl machen das Enga­ge­ment in die­sem Bereich deutlich.

Eine Talk-Run­de mit Ange­li­ka Win­zig, Abge­ord­ne­te zum Euro­päi­schen Par­la­ment, und Leo Jind­rak, Vize­prä­si­dent der WKOÖ, stell­te gegen­wär­ti­ge Ent­wick­lun­gen der Wirt­schaft in den Fokus. Künst­li­che Intel­li­genz sei eine wert­vol­le Ergän­zung und eine Chan­ce das Hand­werk zukunfts­fit zu gestal­ten, erklär­te Kon­di­tor­meis­ter Jind­rak. Auch die groß­ar­ti­gen Medail­len­er­fol­ge der (ober)österreichischen Nach­wuchs­fach­kräf­te bei den Euro­S­kills in Däne­mark stim­me für die Zukunft zuver­sicht­lich. Leis­tung müs­se sich wie­der loh­nen, stimm­te er mit „Haus­herr“ Mar­tin Ettin­ger über­ein. Die geo­po­li­ti­sche Lage mach­te EU-Par­la­men­ta­rie­rin Ange­li­ka Win­zig für wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen ver­ant­wort­lich. Sicher­heit und Ver­tei­di­gung sei­en ins Zen­trum der EU gerückt, aber auch die Wett­be­werbs­fä­hig­keit der euro­päi­schen Unter­neh­men. Ers­te Erfol­ge in der Dere­gu­lie­rung sei­en zu verzeichnen.

Dan­kes­wor­te gab es für Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, der drei Jah­re der Jun­gen Wirt­schaft des Bezirks Gmun­den vor­stand und nun das Amt an Tho­mas Schöf­bän­ker, Pro­ku­rist der Fa. dvd Per­so­nal, aus Laa­kir­chen über­gab. Das anschlie­ßen­de Liacht­bratl schmeck­te wun­der­bar und wur­de aus­gie­big zum Netz­wer­ken genutzt.