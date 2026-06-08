Attnang-Puchheim. Am Donnerstag, 18. Juni 2026 lädt die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim zum Platzkonzert am Rathausplatz. Die ist der erste von vier musikalischen Sommerabenden im Zentrum. Zum Auftakt spielen die Musikerinnen und Musiker der 1. OÖ. Hubertusmusikkapelle und der Eisenbahner Stadtmusik gemeinsam bei freiem Eintritt für die Bevölkerung auf. Von 19 bis 20 Uhr geben sie uns einen musikalischen Auszug aus ihrem vielfältigen Repertoire. Wir freuen uns auf einen musikalischen Sommerabend! Bei Regen findet das Konzert nicht statt. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt!