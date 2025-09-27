Am Sicher­heits­tag der Feu­er­wehr Alt­müns­ter ver­sam­mel­ten sich am Wochen­en­de zahl­rei­che Inter­es­sier­te im Sicher­heits­zen­trum. Vor allem vie­le Damen nutz­ten die Gele­gen­heit, um wich­ti­ge Tipps für den All­tag und den Ernst­fall zu erhalten.

Das Pro­gramm begann mit prak­ti­schen Vor­füh­run­gen. Beson­ders ein­drucks­voll war der Fett­brand­si­mu­la­tor, der zeig­te, wie gefähr­lich es ist, bren­nen­des Fett mit Was­ser zu löschen. Flam­men schos­sen explo­si­ons­ar­tig in die Höhe und mach­ten die Gefahr deut­lich sichtbar.

Zudem wur­de auf Risi­ken durch defek­te Akkus hin­ge­wie­sen. Oft erschei­nen sie harm­los, kön­nen aber uner­war­tet zu Brän­den füh­ren. Daher emp­fah­len die Exper­ten, früh­zei­tig auf Warn­si­gna­le, wie etwa­ige Beschä­di­gun­gen zu achten.

Ein wei­te­rer Schwer­punkt war die Ret­tungs­kar­te im Auto. Die­se hilft den Ein­satz­kräf­ten, im Not­fall sicher und rasch zu agie­ren. „Sie gehört in die Son­nen­blen­de auf der Fah­rer­sei­te, am bes­ten mit Hin­weis auf der Wind­schutz­schei­be“, erklär­te Mar­kus Gru­ber von der Feuerwehr.

Die Besu­cher konn­ten wei­ter­hin selbst aktiv wer­den. Nach einer fach­ge­rech­ten Schu­lung durf­ten sie Feu­er­lö­scher bedie­nen und ein klei­nes Feu­er eigen­hän­dig löschen. So ent­stand ein greif­ba­res Erleb­nis, das Wis­sen in Sicher­heit verwandelte.

Neben den Vor­trä­gen gab es prak­ti­sche Tipps für den All­tag. Dazu zähl­te die Mög­lich­keit, direkt vor Ort eine pas­sen­de Ret­tungs­kar­te für das eige­ne Fahr­zeug erstel­len zu las­sen. Infol­ge­des­sen nah­men vie­le Gäs­te ein Stück zusätz­li­che Sicher­heit mit nach Hause.

Die Atmo­sphä­re war leben­dig, die Vor­füh­run­gen span­nend und die Infor­ma­tio­nen all­tags­nah. Wie ein roter Faden zog sich die Bot­schaft durch den Tag: Sicher­heit ist kei­ne Neben­sa­che, son­dern eine Auf­ga­be, die jeden betrifft.

Am Ende stand fest: Die Besu­cher erhiel­ten nicht nur Wis­sen, son­dern auch Ver­trau­en in ihr eige­nes Han­deln. Daher bleibt der Tag in posi­ti­ver Erin­ne­rung. Der nächs­te Sicher­heits­tag ist bereits für den 12. Sep­tem­ber 2026 geplant.