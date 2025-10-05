Ein tragischer Unfall hat sich am Samstagnachmittag in Lenzing an der Ager ereignet. Ein Mann wurde dort offenbar unter einem Pkw eingeklemmt und dabei tödlich verletzt.
Unglück am Rande einer Wohnsiedlung
Der folgenschwere Unfall geschah am Rande einer Wohnsiedlung im Gemeindegebiet von Lenzing. Am späten Nachmittag entdeckten Anwohner das Unglück: Ein Mann lag leblos unter einem Fahrzeug.
Arbeiten am Fahrzeug wurden dem Mann zum Verhängnis
Offenbar hatte er zuvor Arbeiten an dem Pkw vorgenommen und diesen mit einem Wagenheber angehoben. Aus noch unbekannten Gründen dürfte das Auto dann auf den Mann gestürzt sein und ihn erdrückt haben.
Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen
Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert. Der Mann konnte zwar rasch befreit werden, Wiederbelebungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
