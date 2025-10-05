Ein tra­gi­scher Unfall hat sich am Sams­tag­nach­mit­tag in Lenzing an der Ager ereig­net. Ein Mann wur­de dort offen­bar unter einem Pkw ein­ge­klemmt und dabei töd­lich verletzt.

Unglück am Rande einer Wohnsiedlung

Der fol­gen­schwe­re Unfall geschah am Ran­de einer Wohn­sied­lung im Gemein­de­ge­biet von Lenzing. Am spä­ten Nach­mit­tag ent­deck­ten Anwoh­ner das Unglück: Ein Mann lag leb­los unter einem Fahrzeug.

Arbeiten am Fahrzeug wurden dem Mann zum Verhängnis

Offen­bar hat­te er zuvor Arbei­ten an dem Pkw vor­ge­nom­men und die­sen mit einem Wagen­he­ber ange­ho­ben. Aus noch unbe­kann­ten Grün­den dürf­te das Auto dann auf den Mann gestürzt sein und ihn erdrückt haben.

Einsatzkräfte konnten nicht mehr helfen

Die Ein­satz­kräf­te drei­er Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung alar­miert. Der Mann konn­te zwar rasch befreit wer­den, Wie­der­be­le­bungs­ver­su­che blie­ben jedoch ohne Erfolg. Der Not­arzt konn­te nur mehr den Tod des Man­nes feststellen.

