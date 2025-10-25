Vom 22. bis 24. Oktober 2025 fand im Feuerwehrhaus Redlham der letzte Lehrgang „Abschluss Truppmann-Ausbildung“ des Jahres statt. Insgesamt 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich dieser wichtigen Grundausbildung für den aktiven Feuerwehrdienst. Unter der Leitung von Hauptbrandinspektor des Fachdienstes Alois Doninger, Fachbeauftragter für Ausbildung und seinem Stellvertreter Armin Lenz im Bezirk Vöcklabruck, wurden die zukünftigen Feuerwehrmänner und -frauen von einem engagierten Team erfahrener Ausbilder geschult. Neben einem Theorieabend standen ein Stationsbetrieb sowie ein Nachmittag mit praxisnahen Übungen auf dem Programm. Alle 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten den Lehrgang erfolgreich abschließen und sind nun bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben im Einsatz vorbereitet. Bei der Schlussveranstaltung gratulierte Alois Doninger den Absolventinnen und Absolventen herzlich und bedankte sich für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Ein besonderer Dank galt auch dem Ausbilderteam, das seine Freizeit und sein Fachwissen in die Ausbildung der neuen Feuerwehrkräfte investiert hat. Ein herzliches Dankeschön geht an die Freiwillige Feuerwehr Redlham unter Kommandant Markus Forstinger für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie an die Gemeinde Redlham mit Bürgermeister Wolfgang Kaiß, die den Gemeindesaal zur Verfügung gestellt hat. Mit diesem erfolgreichen Lehrgang wurde ein weiterer wichtiger Beitrag zur Sicherheit im Bezirk Vöcklabruck geleistet.