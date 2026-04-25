Im Jubiläumsjahr der Don-Bosco-Schulen wird Ostern nicht nur mit bunten Eiern gefeiert. Anlässlich des 50‑jährigen Bestehens der Schule haben sich Lehrkräfte und Schüler/innen am Dienstag nach Ostern eine besondere Aktion einfallen lassen: Unter dem Motto „Raus in die Natur“ unternahmen alle Klassen Ausflüge in die nähere Umgebung – und hinterließen dabei farbenfrohe Spuren.

Denn entlang der Wanderrouten wurden zahlreiche bunt bemalte Steine ausgelegt, versehen mit der Aufschrift „50 Jahre DBS“. Die sogenannten „Stoaroas“, die im Frühling wieder voll im Trend liegen, sollen Wandernde, Spaziergänger/innen und Naturliebhaber/innen überraschen und gleichzeitig auf das Jubiläum aufmerksam machen.

Ob auf Waldwegen, Aussichtspunkten oder Rastplätzen – wer aufmerksam unterwegs ist, kann einen dieser besonderen Steine entdecken. „Mit dieser Aktion möchten wir Bewegung, Gemeinschaft und Kreativität verbinden und zugleich unsere Verbundenheit mit der Region zeigen“, heißt es aus der Schulgemeinschaft.

Die Don Bosco Schulen laden alle Finder/innen herzlich dazu ein, ein Foto ihres Fundes zu machen und mit der Schule zu teilen. So wachsen die bunten Jubiläumsgrüße über die Klassenzimmer hinaus und werden zu einem sichtbaren Zeichen des gemeinsamen Feierns.

Mit viel Engagement, Freude und frischer Frühlingsluft wurde der Ausflugstag zu einem gelungenen Beitrag im Jubiläumsjahr – ganz im Sinne Don Boscos: miteinander unterwegs sein, entdecken und Freude schenken.