Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 17. Oktober 2025 herzlich zur Veranstaltung mit „Agathes Musikkoffer: das mutige Entchen“ ein. Das interaktive Musiktheater für Kinder ab vier Jahren verbindet Live-Musik, Mitmach Lieder und eine Geschichte über Gemeinschaft und Gerechtigkeit.

„Das mutige Entchen“ erzählt von einem kleinen Entchen, das von seinem Teich vertrieben wird und sich mit Hilfe des Publikums sein Zuhause zurückerobert. Veronika Mandl, ausgebildete Musik- und Bewegungspädagogin aus Wien, entwickelte das Format und führt durch die Geschichte mit Schauspiel und Gesang. Am Klavier und mit Percussion begleitet Veronika Kinsky die etwa 45-minütige Aufführung. Die Kinder im Publikum werden direkt ins Geschehen eingebunden, singen mit und helfen dem Entchen auf seinem Weg.

Agathes Musikkoffer macht klassische und moderne Musik für Kinder unmittelbar zugänglich. Das Projekt, das seit 2007 in Österreich unterwegs ist, gastiert regelmäßig im Musikverein Wien und anderen Kulturhäusern. Die humorvolle, einfühlsame Vermittlung von Musik auf Augenhöhe mit den jungen Zuschauer:innen hebt das Format hervor. Themen wie Mut, Zusammenhalt und Widerstand gegen Ungerechtigkeit werden spielerisch verhandelt, ohne zu überfordern.

Die Veranstaltung wird von der Programmgruppe KeK – Kinder erleben Kultur kuratiert, einer der ehrenamtlichen Gruppen, die das Kulturprogramm im Offenen Kulturhaus gestalten. Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr, Einlass ist um 15:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkassa. Tickets und weitere Informationen zu Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm