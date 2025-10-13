In der Nacht auf Montag kam eine 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck auf der B151 von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto im Uferbereich des Mondsees. Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien – ein später durchgeführter Alkotest ergab 0,8 Promille.

Die 27-Jährige war in der Nacht auf den 13. Oktober 2025 mit ihrem Pkw auf der B151 Atterseestraße in Richtung Loibichl unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam sie laut Polizei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpflock und einer Strauchhecke und kam schließlich mit ihrem Fahrzeug im Uferbereich des Mondsees zum Stillstand. Die Frau konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien.

Unfalllenkerin verließ die Unfallstelle

Nach dem Unfall konnte die Lenkerin ihr Mobiltelefon nicht mehr finden und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Erst gegen 6:30 Uhr kehrte sie gemeinsam mit ihrem Bruder zurück und verständigte die Polizei. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,8 Promille. Die 27-Jährige wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: LPD OÖ