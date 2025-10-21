Die Landjugend Altmünster zeigt einmal mehr ihr großes Herz: Am 16. November 2025 organisiert sie in Kooperation mit der Oberösterreichischen Landlerhilfe eine Weihnachtspäckchen-Aktion für bedürftige Kinder in Rumänien und der Ukraine.

In Altmünster können Bürgerinnen und Bürger ihre liebevoll gepackten Geschenke abgeben und damit Kindern in schwierigen Lebensumständen eine kleine Freude bereiten.

Die Mitglieder der Landjugend Altmünster sind für ihr ehrenamtliches Engagement bekannt. Auch heuer möchten sie wieder einen Beitrag leisten und haben sich daher entschlossen, wieder an der Aktion „Christkindl aus der Schuhschachtel“ teilzunehmen.

Am 16. November 2025 von 10 bis 14 Uhr können die gefüllten Päckchen im ehemaligen Feuerwehrdepot in Altmünster (hinter dem Gemeindeamt) abgegeben werden. Sarah Rauber, Obfrau der Landjugend, erklärt: „Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich über die Geschenke freuen. Daher bitten wir darum, die Päckchen nach Alter und Geschlecht zu sortieren und auf verderbliche Lebensmittel zu verzichten.“

Mit jedem Päckchen entzündet die Landjugend Altmünster ein kleines Licht der Hoffnung in den Augen der Kinder.

Die gesammelten Pakete werden anschließend nach Wels gebracht und von dort aus in die Karpaten, nach Rumänien und Siebenbürgen transportiert. Dort werden sie an Kinder verteilt, die in Armut leben. Hannes Höller, Mitglied der Landjugend, betont: „Mit jedem Päckchen schenken wir den Kindern ein Stückchen Hoffnung und zeigen ihnen, dass sie nicht vergessen sind.“

Die Aktion „Christkindl aus der Schuhschachtel“ ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit wenig Aufwand viel Gutes bewirken kann. Die Landjugend Altmünster lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen und mitzumachen, um Kindern in Not eine Freude zu bereiten: „Seien auch Sie dabei und werden Sie Teil dieser großartigen Aktion!“