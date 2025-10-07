Die Zahl der beim AMS Gmun­den regis­trier­ten Arbeits­su­chen­den ist gegen­über dem Vor­jahr erneut gestie­gen – um 112 Per­so­nen bzw. 7,6 Pro­zent. Ins­ge­samt sind der­zeit 1.589 Per­so­nen arbeits­los gemel­det, hin­zu kom­men 631 Per­so­nen in Schu­lung. Damit betreut das AMS Gmun­den aktu­ell 2.220 Personen.

Die Arbeits­lo­sen­quo­te liegt laut AMS-Daten bei 3,5 Pro­zent und damit wei­ter­hin deut­lich unter dem ober­ös­ter­reich­wei­ten Durch­schnitt von 4,9 Pro­zent sowie dem Öster­reich­schnitt von 7,0 Prozent.

Mehr Menschen in Schulung und Betreuung

Neben der stei­gen­den Zahl an Arbeits­su­chen­den ver­zeich­net das AMS Gmun­den auch einen Zuwachs bei Schu­lungs­teil­neh­me­rin­nen und ‑teil­neh­mern. Gegen­über dem Vor­jahr nah­men 49 Per­so­nen mehr an arbeits­markt­po­li­ti­schen Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men teil. Damit inves­tiert das AMS wei­ter gezielt in Wei­ter­bil­dung, um die Chan­cen auf Wie­der­ein­stieg in Beschäf­ti­gung zu erhöhen.

Veränderungen in Alters- und Bildungsstruktur sichtbar

Wäh­rend die Arbeits­lo­sig­keit bei Jugend­li­chen unter 19 Jah­ren um 19 Pro­zent gesun­ken ist, zeigt sich bei älte­ren Per­so­nen ein deut­li­cher Zuwachs. In der Alters­grup­pe der 50- bis 59-Jäh­ri­gen stieg die Zahl der Arbeits­su­chen­den um 11 Pro­zent, bei den über 60-Jäh­ri­gen um 13,3 Pro­zent.

Auch in der Bil­dungs­struk­tur gibt es Ver­schie­bun­gen: Wäh­rend die Zahl der Per­so­nen mit Pflicht­schul­ab­schluss nur leicht zunahm (+2 %), ver­zeich­nen Per­so­nen mit Lehr­ab­schluss (+12,6 %), mitt­le­rer Aus­bil­dung (+19,5 %) und aka­de­mi­schem Hin­ter­grund (+16,3 %) stär­ke­re Anstiege.

Langzeitarbeitslosigkeit nimmt spürbar zu

Die Zahl der Per­so­nen, die über län­ge­re Zeit ohne Beschäf­ti­gung sind, steigt deut­lich. 234 Per­so­nen sind zwi­schen 181 und 365 Tagen ohne Arbeit (+25,8 %), 138 Per­so­nen bereits län­ger als ein Jahr arbeits­los – ein Plus von 60,5 Pro­zent. Die­se Ent­wick­lung ver­deut­licht struk­tu­rel­le Her­aus­for­de­run­gen am regio­na­len Arbeits­markt, ins­be­son­de­re für älte­re und gering­qua­li­fi­zier­te Personen.

Rückgang bei offenen Stellen

Dem AMS Gmun­den sind der­zeit 1.419 offe­ne Stel­len gemel­det, das ent­spricht einem Rück­gang um 234 Stel­len bzw. 14,2 Pro­zent gegen­über dem Vor­jahr. Auch der Zugang neu­er Stel­len ist rück­läu­fig (–7,2 %). Das Ser­vice für Unter­neh­men des AMS steht wei­ter­hin im engen Aus­tausch mit den Betrie­ben, um offe­ne Posi­tio­nen mög­lichst rasch mit pas­sen­den Arbeits­kräf­ten zu besetzen.

Gute Chancen für Lehrstellensuchende

Der Lehr­stel­len­markt zeigt sich robust: Ende Sep­tem­ber stan­den 391 offe­ne Lehr­stel­len zur Ver­fü­gung – ein Plus von 8,3 Pro­zent. Gleich­zei­tig waren nur 20 Jugend­li­che lehr­stel­len­su­chend, was einem Rück­gang von 23,1 Pro­zent ent­spricht. Das bedeu­tet sehr gute Chan­cen für Jugend­li­che, rasch eine pas­sen­de Aus­bil­dung zu finden.

Hohe Dynamik am Arbeitsmarkt

Im Sep­tem­ber 2025 mel­de­ten sich 671 Per­so­nen neu arbeits­los (367 Frau­en, 304 Män­ner), wäh­rend 905 Per­so­nen ihre Arbeits­lo­sig­keit been­den konn­ten – davon 430 durch Arbeits­auf­nah­me. Die­se Zah­len bele­gen die hohe Fluk­tua­ti­on und Beweg­lich­keit am Gmund­ner Arbeitsmarkt.

Fazit: Stabiler Arbeitsmarkt mit neuen Schwerpunkten

Der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den bleibt ins­ge­samt sta­bil, auch wenn sich die Her­aus­for­de­run­gen ver­schie­ben. Wäh­rend die Situa­ti­on für Jugend­li­che und Lehr­stel­len­su­chen­de erfreu­lich ist, nimmt die Arbeits­lo­sig­keit bei älte­ren Per­so­nen deut­lich zu. Das AMS Gmun­den setzt daher ver­stärkt auf geziel­te Bera­tung, Qua­li­fi­zie­rung und neue För­der­instru­men­te für älte­re Arbeits­su­chen­de. Die Bekämp­fung der Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit bleibt wei­ter­hin ein zen­tra­les Ziel.