Das Backhaus Hinterwirth in Gmunden wurde von den Leserinnen und Lesern des Gourmetmagazins falstaff zur beliebtesten Bäckerei Oberösterreichs 2025 gewählt. Damit setzt der Traditionsbetrieb, der seit 156 Jahren in Familienhand ist, ein starkes Zeichen für handwerkliche Qualität, Regionalität und gelebte Backkultur.

„Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Kundinnen und Kunden kommt“, sagt Bäckermeister Gerhart Hinterwirth, der das Familienunternehmen in sechster Generation führt. „Seit über eineinhalb Jahrhunderten stehen wir für echtes Handwerk, beste Zutaten aus der Region und ehrliche Backtradition. Dass unsere Arbeit so viel Wertschätzung erfährt, macht mich stolz – auch auf unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Das Backhaus Hinterwirth blickt auf eine lange Geschichte zurück: Seit der Gründung im Jahr 1869 wird in Gmunden täglich frisch gebacken – mit Leidenschaft, Erfahrung und einem klaren Bekenntnis zu Qualität. Neben dem klassischen Sortiment aus Brot, Gebäck und Mehlspeisen setzt der Betrieb auf nachhaltige Produktion und regionale Kooperationen, so kommt die Krapfenmarmelade zum Beispiel aus Traunkirchen, die Butter aus Gmunden und die Eier aus Gschwandt.

Mit dem falstaff-Publikumspreis 2025 bestätigt sich der gute Ruf des Hauses weit über die Grenzen der Region hinaus.

Über das Backhaus Hinterwirth

Das Backhaus Hinterwirth ist ein traditionsreicher Familienbetrieb in Gmunden, der seit 156 Jahren für handwerkliche Backkunst steht. Mit mehreren Filialen in der Region, eigener Konditorei und einem modernen Café vereint Hinterwirth traditionelle Werte mit zeitgemäßem Genuss.