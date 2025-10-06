Am 10. Sep­tem­ber ret­te­ten die Feu­er­wehr Alt­müns­ter und die Tier­ret­tung einen Uhu aus einem Kamin. Heu­te konn­te der Greif­vo­gel nach inten­si­ver Pfle­ge gesund in die Frei­heit ent­las­sen werden.

Der Uhu, von Wild­tier­ex­per­tin Gabi Kaar lie­be­voll „Bruch­pi­lot“ genannt, hat­te Glück im Unglück. Zwei Tage lang war er im Kamin gefan­gen, bevor Hel­fer ihn befrei­ten. Anschlie­ßend wur­de er in die Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal gebracht. Das ergab sich aus dem Ver­we­sungs­grad der Beu­te (Igel) die er noch in den Kral­len hat­te und nicht los­ließ. Bei Fam. Kaar erhielt er medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung, Ruhe und Trai­ning für die Rück­kehr in die Natur.

„Als er zu mir kam, war er vol­ler Ruß. Er rei­nig­te sich selbst im Regen und im Vogel­bad der Volie­re“, schil­dert Kaar. Das Tier zeig­te erstaun­li­che Selbst­hei­lungs­kräf­te. Den­noch war er durch den Sturz stark geschwächt. Über­dehn­te Mus­keln und Seh­nen mach­ten eine wochen­lan­ge Erho­lung notwendig.

Die Ent­schei­dung zur Frei­las­sung wur­de gemein­sam mit dem Natur­schutz­bund, einem Jagd­lei­ter und dem ört­li­chen Jäger getrof­fen. Am Sams­tag, den 3. Okto­ber, war es so weit. Bei strah­len­dem Son­nen­schein wur­de der impo­san­te Vogel am Gmund­ner­berg in Alt­müns­ter freigelassen.

Unter­stützt wur­de Kaar dabei von Greif­vo­gel­ex­per­te Oli­ver Hing­sa­mer. Mit geüb­tem Griff fing er den Uhu in der Volie­re, leg­te ihn in eine Trans­port­box und brach­te ihn sicher an den Frei­las­sungs­ort. Dort brei­te­te „Bruch­pi­lot“ die Flü­gel aus und erhob sich majes­tä­tisch in die Lüf­te. Für die Anwe­sen­den war es ein bewe­gen­der Augen­blick, ein Schau­spiel, das Natur in ihrer gan­zen Kraft zeigte.

Doch hin­ter dem Erfolg ver­birgt sich ein erns­tes Pro­blem. „Die Pfle­ge hat mich rund 500 Euro gekos­tet, die ich pri­vat zah­len muss­te“, erklärt Kaar. Ihre Wild­tier­sta­ti­on in Reindl­mühl steht vor finan­zi­el­len Schwie­rig­kei­ten. Der­zeit kön­nen kei­ne wei­te­ren Tie­re auf­ge­nom­men wer­den. „Ich muss sogar Igel abwei­sen, weil die Mit­tel feh­len“, betont die Tierschützerin.

Die Sta­ti­on, als Ver­ein geführt, erhält kei­ne öffent­li­che För­de­rung. Sie lebt aus­schließ­lich von Spen­den. Infol­ge­des­sen ist jede Hil­fe von Tier­freun­den ent­schei­dend, um sol­che Ret­tungs­ein­sät­ze auch künf­tig mög­lich zu machen.

Die Geschich­te von „Bruch­pi­lot“ zeigt, wie viel Enga­ge­ment hin­ter einer erfolg­rei­chen Tier­ret­tung steckt. Gleich­zei­tig ver­deut­licht sie die Not­wen­dig­keit, Ein­rich­tun­gen wie die Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. So ist man über jede finan­zi­el­le Zuwen­dung äußerst dankbar.

Spen­den­kon­to: IBAN AT09 1506 0001 7120 4746