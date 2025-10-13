Zu einem Netzwerk-Treffen fanden sich auf Einladung der WKO zahlreiche Ein-Personen-Unternehmen im Goisererhof ein. Mit Manuela Kain und Ralph Zauner stellten zwei Selbständige ihre Geschichte und ihr Geschäftsfeld vor. Während Manuela Kain aus Bad Goisern als Farb-, Typ- und Stilberaterin und Modeschmuckerzeugerin erfolgreich ist, kann der Bad Ischler Ralph Zauner auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf verweisen, der ihn als Sprengmeister und Drohnenspezialist bis nach Chile führte. Derzeit sind seine Dienste beim Bau des Pumpspeicherkraftwerkes in Ebensee und bei der Errichtung der neuen Standseilbahn in Hallstatt gefragt. Angeregte Diskussionen und intensiver Austausch standen im Anschluss am Programm.

Das nächste EPU-Treffen findet im Rahmen eines Weihnachtspunsches mit Steuertipps im Grand Hotel Elisabeth am 2.12.2025 statt. Anmeldungen sind bereits jetzt unter T 05-90909-5301, Hr. Promberger (WKO Bad Ischl) möglich.