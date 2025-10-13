LAAKIRCHEN. Trotz kalter Temperaturen fand der Skatecontest LA Fiesta wie geplant statt – und das mit beeindruckender Beteiligung. Zahlreiche motivierte Skaterinnen und Skater aus Oberösterreich ließen sich vom frostigen Wetter nicht abschrecken und zeigten bei der Veranstaltung, die von der Stadtgemeinde Laakirchen unterstützt wurde ihr Können auf dem kalten Asphalt. Die Atmosphäre im Skatepark Laakirchen war von Anfang an energiegeladen, auf dem Parcours wurden spektakuläre Tricks, technische Präzision und kreative Lines geboten.

Besonders bemerkenswert war die hohe Anzahl an Teilnehmenden, die das Event zu einem vollen Erfolg machten. Vom Nachwuchs bis zu erfahrenen Locals: Alle zeigten beeindruckenden Ehrgeiz und Sportsgeist. Die kühlen Temperaturen stellten dabei nicht nur das Material, sondern auch die Ausdauer der Fahrer auf die Probe. Dennoch überzeugten viele mit konstant starken Runs und Tricks, die die Zuschauer begeisterten. Der Gmundner Skateboard Verein „Asphaltsurfer“ plant bereits gemeinsam mit der Skatecrew „DeeJongens“ LA Fiesta 2026.