Franz­obel, bür­ger­lich Ste­fan Griebl, ver­eint in sei­nen Roma­nen, Thea­ter­stü­cken und Libret­ti Sprach­witz mit gesell­schaft­li­cher Kri­tik. In sei­nem Roman „Hun­dert Wör­ter für Schnee“ beschäf­tigt er sich mit dem Bewoh­nern Grön­lands. Im Herbst 1897 bringt der US-ame­ri­ka­ni­sche Ent­de­cker und Aben­teu­rer Robert Peary sechs Inu­g­huit, so der Name der im Nor­den Grön­lands leben­den Men­schen, auf einem Dampf­schiff nach New York. Unter­sucht sol­len sie wer­den, vor allem aber aus­ge­stellt und her­ge­zeigt. Vier von ihnen ster­ben schnell an Tuber­ku­lo­se, einer wird zurück­ge­bracht – der neun­jäh­ri­ge Minik aber bleibt. Sei­ne Geschich­te – Tau­fe, Schu­le, betrü­ge­ri­scher Pfle­ge­va­ter, Flucht – sorgt für Schlag­zei­len. In Franz­obels Roman wird Minik nicht nur zum Spiel­ball zwi­schen der zivi­li­sier­ten ame­ri­ka­ni­schen Kul­tur und der angeb­lich pri­mi­ti­ven eines Natur­vol­kes. Sein Schick­sal ist ein Hel­den­lied auf den Über­le­bens­kampf eines bei­na­he aus­ge­stor­be­nen Vol­kes, das bewie­sen hat, wie der Mensch selbst in der unwirt­lichs­ten Gegend über­le­ben kann.

Zur Lesung lädt der Lions Club Gmun­den am 24.10.2025 um 19 Uhr in das Haus Salz­kam­mer­gut am Klos­ter­platz in Gmun­den ein. Kar­ten unter floro.at € 20.-, Schüler:innen an der AK € 10.-