Vöcklabruck. Das Offene Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 9. November 2025 herzlich zur Philosophischen Matinée zum Thema Einsamkeit. Ein Dasein zwischen Schmerz und Sehnsucht ein. Die Veranstaltung ist Teil der Diskurs-Reihe Philosophische Matinée – Auf ein Wort kuratiert und organisiert von Danièle Hollick.

Einsamkeit berührt die Grundbedingungen menschlicher Existenz: Getrenntsein, Bedürftigkeit, Freiheit. Sie konfrontiert uns mit der Zumutung, uns selbst auszuhalten: ohne Rückhalt, ohne Ablenkung. Diese Erfahrung ist existenziell, wird oft gemieden und gehört doch zum Menschsein dazu.

Moderiert von Gastgeberin Danièle Hollick wird gemeinsam über die Thematik nachgedacht. Fragen werden gestellt, Argumente unter die Lupe genommen, Behauptungen hinterfragt und auch mal mit Abstand auf die eigene Meinung geschaut. Dabei geht es nicht ums Rechthaben oder darum, schon alles zu wissen. Wichtiger sind Neugier, Offenheit – und die Lust, den eigenen Gedanken frischen Wind zu gönnen.

Wer möchte, bringt sich in die Diskussion ein. Wer lieber einfach zuhört, ist genauso willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Und weil Denken leichter fällt, wenn man sich wohlfühlt, ist für eine angenehme Atmosphäre gesorgt.