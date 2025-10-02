Im Bezirk Vöcklabruck ist am Donnerstag ein Mann von einem Gerüst gestürzt, das in sich zusammenbrach.
Laut Polizei wollte der 43-Jährige am 2. Oktober 2025 die Fassade seines Hauses verputzen und errichtete dazu ein Gerüst auf dem noch nicht fertiggestellten Balkon. Während er darauf arbeitete, brach das Gerüst in sich zusammen. Der Mann stürzte fünf bis sechs Meter tief in den Garten und schlug auf den Begrenzungssteinen eines Blumenbeets auf.
Seine Frau hörte den Lärm und die Schreie, eilte sofort hinaus und setzte die Rettungskette in Gang. Zwei Notfallsanitäter versorgten den Verletzten vor Ort, ehe er mit dem Notarzthubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen wurde. Der 43-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Schreibe einen Kommentar