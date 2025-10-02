Im Bezirk Vöck­la­bruck ist am Don­ners­tag ein Mann von einem Gerüst gestürzt, das in sich zusammenbrach.

Laut Poli­zei woll­te der 43-Jäh­ri­ge am 2. Okto­ber 2025 die Fas­sa­de sei­nes Hau­ses ver­put­zen und errich­te­te dazu ein Gerüst auf dem noch nicht fer­tig­ge­stell­ten Bal­kon. Wäh­rend er dar­auf arbei­te­te, brach das Gerüst in sich zusam­men. Der Mann stürz­te fünf bis sechs Meter tief in den Gar­ten und schlug auf den Begren­zungs­stei­nen eines Blu­men­beets auf.

Sei­ne Frau hör­te den Lärm und die Schreie, eil­te sofort hin­aus und setz­te die Ret­tungs­ket­te in Gang. Zwei Not­fall­sa­ni­tä­ter ver­sorg­ten den Ver­letz­ten vor Ort, ehe er mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflo­gen wur­de. Der 43-Jäh­ri­ge erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Grades.