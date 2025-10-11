Ein massiver Polizei- und Cobraeinsatz hat am Samstagnachmittag für große Aufregung in und um Vorchdorf gesorgt. Zwei Polizeihubschrauber kreisten über dem Einsatzgebiet, zahlreiche Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden im Einsatz.

Sichtung eines Bewaffneten löst Alarm aus

Am späteren Nachmittag meldeten Zeugen einen Mann mit einem Gewehr in Vorchdorf. Daraufhin wurde umgehend ein Großeinsatz ausgelöst. Neben der örtlichen Polizei rückten Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra aus Oberösterreich und Salzburg an. Auch Polizeihunde, die Verhandlungsgruppe sowie Rettungskräfte standen im Einsatz.

Gerüchte über Schüsse – Polizei bestätigt nicht

Rasch machten in sozialen Medien Meldungen über eine angebliche Schießerei und bis zu 20 abgegebene Schüsse die Runde. Offiziell bestätigte die Polizei diese Berichte jedoch nicht. Das betroffene Areal – ein Bauernhof – wurde großräumig abgeriegelt.

Einsatzzentrale auf Bauernhof eingerichtet

In der Nähe des Einsatzortes richteten die Kräfte eine Einsatzzentrale ein, zwischenzeitlich landete dort auch einer der Polizeihubschrauber. Das Gebiet wurde weiträumig abgesichert, während die Ermittlungen liefen.

Mehrere Festnahmen nach Waffenbörse

Wie die Kronen Zeitung am Abend berichtete, soll es zu mehreren Festnahmen gekommen sein. Demnach hatten rund 15 Personen auf einem Bauernhof eine private „Waffenbörse“ abgehalten. Die Polizei bestätigte laufende Ermittlungen.

Quelle: laumat.at