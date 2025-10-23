Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 7. November 2025 herzlich zur Album-Release-Show mit nicolas robert lang und Band ein. Der in Vöcklabruck aufgewachsene Musiker präsentiert sein erstes Live-Album „so verhazen wir unsere jugend“.

nicolas robert lang live zu hören, ist immer eine Wucht an Humor, politischer Kante und musikalischer Raffinesse. Jetzt kommt er endlich wieder zurück an den Ort, wo seine musikalische Reise begonnen hat. An diesem Abend performt nicolas robert lang mit seiner Band Neues, Altbekanntes und die eine oder andere Überraschung.

Das Publikum darf sich auf einen einzigartigen Abend freuen, an dessen Ende sich Fans ein Stück Erinnerung in Form einer Platte oder CD mit nach Hause nehmen können. Die Spielfreude der Musiker:innen, der Nervenkitzel des einmaligen Live-Erlebnisses, das Knistern – all das ist auf dem Album zu hören und zu spüren.

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 22 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkassa bzw. 12 Euro für Jugendliche.

Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm