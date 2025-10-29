Eine Spendenübergabe in Höhe von € 1.500,- aus dem Jägerball Gmunden ging kürzlich an die BewohnerInnen des Seniorenheims Weinberghof sowie an das Rote Kreuz Gmunden. Die Übergabe erfolgte an Heimleiter und Ortsstellenleiter Stadtrat Thomas Bergthaler.

„Gerade in den jetzigen Zeiten setzen wir auf schnelle, unbürokratische Unterstützung. Immer wieder sehen wir, dass Mitmenschen unvermittelt in Not geraten – hier können wir rasch und direkt helfen“, erklärten die Mitglieder des Komitees unisono.

Bereits im vergangenen Jahr konnten durch den Jägerball mehr als € 9.000,- an bedürftige Menschen in der Region übergeben werden.

Der Jägerball Gmunden lebt von einem engagierten Team, zahlreichen freiwilligen HelferInnen, großzügigen SponsorInnen und seinen treuen Ballgästen. Erst durch ihre Unterstützung wird dieses gesellschaftliche Ereignis, das heuer bereits zum 15. Mal im Stadttheater Gmunden stattfindet, möglich.

In Tracht, Dirndl und Lederhose wird am 15. November wieder in bester Stimmung der Jägerball im Stadttheater gefeiert – und das für den guten Zweck.

Seit Beginn kommt der Erlös des Jägerballs in Gmunden sozial Benachteiligten, Familien, SeniorInnen, Jugendlichen und verschiedenen Hilfsorganisationen in der Region zugute.

„Teamarbeit beginnt mit der Konzentration auf das Gemeinwohl – und nicht auf den persönlichen Nutzen.“ – Jane Ripley