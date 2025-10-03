Bei einer Geschwin­dig­keits­kon­trol­le in Pichl­wang hat die Poli­zei am Frei­tag­nach­mit­tag einen 32-Jäh­ri­gen mit mas­siv über­höh­ter Geschwin­dig­keit aus dem Ver­kehr gezogen.

Eine Strei­fe führ­te am 3. Okto­ber 2025 auf der B1 Geschwin­dig­keits­mes­sun­gen durch. Gegen 16:55 Uhr wur­de der Len­ker eines Sport­wa­gens in einer 70er-Zone mit 149 km/h gemes­sen – mehr als dop­pelt so schnell wie erlaubt. Dem Mann wur­de noch vor Ort der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men, zudem wur­de sein Fahr­zeug beschlagnahmt.

Im Zuge wei­te­rer Kon­trol­len stell­ten die Beam­ten bei zwei Fahr­zeu­gen mas­si­ve tech­ni­sche Män­gel fest. In bei­den Fäl­len wur­den die Kenn­zei­chen abgenommen.