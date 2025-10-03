Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Pichlwang hat die Polizei am Freitagnachmittag einen 32-Jährigen mit massiv überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen.
Eine Streife führte am 3. Oktober 2025 auf der B1 Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 16:55 Uhr wurde der Lenker eines Sportwagens in einer 70er-Zone mit 149 km/h gemessen – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Dem Mann wurde noch vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt.
Im Zuge weiterer Kontrollen stellten die Beamten bei zwei Fahrzeugen massive technische Mängel fest. In beiden Fällen wurden die Kennzeichen abgenommen.