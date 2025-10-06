LAAKIRCHEN. Im Beisein von Pflichtbereichskommandant ABI Jürgen Sturm, dem Kommandanten der FF Oberweis, HBI Maximilian Bichler, sowie zwei weiteren Mitgliedern des Kommandos übergab Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger offiziell den Schlüssel für das neue Kleinlöschfahrzeug der FF Oberweis. Es ersetzt das bisherige Fahrzeug, das 26 Jahre lang im Einsatz war.
Kommandant HBI Maximilian Bichler bedankte sich bei der Stadtgemeinde für die Unterstützung bei der Anschaffung und betonte: „Dieses Fahrzeug leistet nun einen weiteren großen Teil zur Sicherheit in Oberweis und der Stadtgemeinde Laakirchen.“
Schreibe einen Kommentar