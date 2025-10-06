LAA­KIR­CHEN. Im Bei­sein von Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jür­gen Sturm, dem Kom­man­dan­ten der FF Ober­weis, HBI Maxi­mi­li­an Bich­ler, sowie zwei wei­te­ren Mit­glie­dern des Kom­man­dos über­gab Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger offi­zi­ell den Schlüs­sel für das neue Klein­lösch­fahr­zeug der FF Ober­weis. Es ersetzt das bis­he­ri­ge Fahr­zeug, das 26 Jah­re lang im Ein­satz war.

Kom­man­dant HBI Maxi­mi­li­an Bich­ler bedank­te sich bei der Stadt­ge­mein­de für die Unter­stüt­zung bei der Anschaf­fung und beton­te: „Die­ses Fahr­zeug leis­tet nun einen wei­te­ren gro­ßen Teil zur Sicher­heit in Ober­weis und der Stadt­ge­mein­de Laakirchen.“