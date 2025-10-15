GMUNDEN/VÖCKLABRUCK. Wer sich für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich interessiert, sollte sich die kommenden Infoabende in Gmunden und Vöcklabruck nicht entgehen lassen. Die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege, sowie medizinische Assistenzberufe am Salzkammergut Klinikum Gmunden und Vöcklabruck laden im November zu spannenden Einblicken in Berufsbild und Schulalltag ein.

Gmunden: Fokus auf „Pflegestarter*innen“ und Schulneubau

In Gmunden startet der Infoabend am 04.11.2025 um 18:00 Uhr mit einem detaillierten Vortrag über die Ausbildung „Pflegestarter*innen“. Dieser richtet sich speziell an 15-Jährige, die bereits ihren ersten Schritt in Richtung Pflegeausbildung starten möchten. Im Anschluss um

19:00 Uhr findet der Vortrag zur Pflegefachassistenz statt.

Besonders spannend: Wer 2026 in Gmunden eine Ausbildung starten möchten, wird im neuen Schulgebäude unterrichtet. Exklusive Eindrücke in die Umbaupläne und die neuen Räumlichkeiten gibt es direkt vor Ort.

Wo: Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Gmunden, Campus Ort („Pensi“), Pensionatstraße 9, 2. Stock (Ausweichquartier der Schule bis Ende 2025)

Parken: Gmundner Eishalle/Sporthalle

Vöcklabruck: Operationstechnische Assistenz im Fokus

Am 19.11.2025 beginnt um 18:00 Uhr der Infoabend mit einem Vortrag zu Berufsbild, Curriculum und praktischen Ausbildungsinhalten der Operationstechnischen Assistenz (kurz OTA). Ein besonderes Highlight: Wer möchte, kann sich anschließend am OP-Simulator selbst versuchen und OP-Instrumente, sowie die OP-Kleidung näher kennenlernen.

Um 19:00 Uhr folgt der Vortrag zur Pflegefachassistenz mit detaillierten Infos zum Schulalltag und einer Führung durch das Schulgebäude.

Wo: Dr. Wilhelm-Bock-Strasse 1, 4840 Vöcklabruck

Finanzierung und Stipendien: Beratung vor Ort

Eine Vertreterin der ALIS-Stiftung steht an beiden Abenden für Beratung zur Verfügung. Ob Stipendien oder Finanzierungmöglichkeiten – hier gibt es Antworten auf alle Fragen rund um die Unterstützung während der Ausbildung für UmsteigerInnen.

Jetzt online informieren und dabei sein

Die Infoabende bieten nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch die Möglichkeit, direkt ins Gespräch zu kommen. Nähere Infos zu den Schulstandorten und den Voraussetzungen auf www.ooeg.at/pflegeausbildung