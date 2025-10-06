Mit gro­ßem Enga­ge­ment und bestän­di­ger Hilfs­be­reit­schaft unter­stüt­zen die Rota­ry Clubs Wels, Gmun­den und Pas­sau seit Jahr­zehn­ten das SOS-Kin­der­dorf in Alt­müns­ter. Auch heu­er set­zen sie die­ses Zei­chen der Ver­bun­den­heit fort und über­ga­ben aus den Bene­fiz­kon­zer­ten in Traun­kir­chen eine Spen­de von 6.000 Euro.

Gera­de in schwie­ri­gen Zei­ten zei­gen die Rota­ry Clubs Wels, Gmun­den und Pas­sau Kon­ti­nui­tät und Treue in der Unter­stüt­zung des SOS Kin­der­dor­fes in Alt­müns­ter. Bereits 1957 wur­de mit Unter­stüt­zung von Rota­ry das Rota­ry Haus im Kin­der­dorf in Alt­müns­ter errich­tet. Vor Kur­zem muss­ten die alten Gebäu­de erneu­ert wer­den und es ent­stand ein neu­es Dorf, das sich mit viel Holz­bau und einem herr­li­chen Gebäu­de­kli­ma phan­tas­tisch in die Umge­bung ein­fügt und 84 Kin­dern ein schö­nes Zuhau­se bietet.

Eines die­ser Häu­ser ist wie­der nach Rota­ry benannt. In ihm woh­nen 5 Kin­der. Ein­mal 3 Geschwis­ter und ein­mal 2 Geschwis­ter. Die­se wer­den mit einem Team von 6 Per­so­nen, 24/7 unter der päd­ago­gi­schen Lei­tung von Chris­toph Hanin betreut. Beson­de­rer Wert wird dar­auf­ge­legt, dass die Kin­der und Jugend­li­chen aktiv am Ver­eins­le­ben von Alt­müns­ter und Umge­bung teil­neh­men, von Fuß­ball bis zur Feu­er­wehr und Kara­te. Eini­ge Top­funk­tio­nä­re der Ver­ei­ne sind sei­ner­zeit im Kin­der­dorf herangewachsen.

Es freut uns, dass wir auch die­ses Jahr wie­der € 6000,- dem Lei­ter des Kin­der­dor­fes Alt­müns­ter, Ger­hard Pohl aus den Bene­fiz­kon­zer­ten in Traun­kir­chen zur tun­li­chen Ver­wen­dung über­ge­ben konnten.