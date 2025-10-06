Mit großem Engagement und beständiger Hilfsbereitschaft unterstützen die Rotary Clubs Wels, Gmunden und Passau seit Jahrzehnten das SOS-Kinderdorf in Altmünster. Auch heuer setzen sie dieses Zeichen der Verbundenheit fort und übergaben aus den Benefizkonzerten in Traunkirchen eine Spende von 6.000 Euro.
Gerade in schwierigen Zeiten zeigen die Rotary Clubs Wels, Gmunden und Passau Kontinuität und Treue in der Unterstützung des SOS Kinderdorfes in Altmünster. Bereits 1957 wurde mit Unterstützung von Rotary das Rotary Haus im Kinderdorf in Altmünster errichtet. Vor Kurzem mussten die alten Gebäude erneuert werden und es entstand ein neues Dorf, das sich mit viel Holzbau und einem herrlichen Gebäudeklima phantastisch in die Umgebung einfügt und 84 Kindern ein schönes Zuhause bietet.
Eines dieser Häuser ist wieder nach Rotary benannt. In ihm wohnen 5 Kinder. Einmal 3 Geschwister und einmal 2 Geschwister. Diese werden mit einem Team von 6 Personen, 24/7 unter der pädagogischen Leitung von Christoph Hanin betreut. Besonderer Wert wird daraufgelegt, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv am Vereinsleben von Altmünster und Umgebung teilnehmen, von Fußball bis zur Feuerwehr und Karate. Einige Topfunktionäre der Vereine sind seinerzeit im Kinderdorf herangewachsen.
Es freut uns, dass wir auch dieses Jahr wieder € 6000,- dem Leiter des Kinderdorfes Altmünster, Gerhard Pohl aus den Benefizkonzerten in Traunkirchen zur tunlichen Verwendung übergeben konnten.
