Die lang­ersehn­te Sai­son­er­öff­nung in der Eis­ho­ckey ÖEL im Schla­ger­spiel Cam4Dent Sharks Gmun­den vs. KSV Kän­gu­rus Kap­fen­berg fand am Sams­tag 4.10.2025 in der MUKI Eis­are­na in Gmun­den statt. Amtie­ren­der Meis­ter gegen Meis­ter der Vor­sai­son in der ÖEL, dies sag­te schon im Vor­feld viel vor­aus und ver­sprach ein Fight Zahn um Zahn.

Vor der MUKI Eis­are­na war­te­te für die Fans die ers­te Über­ra­schung. Der neue Mann­schafts­bus der CAM4Dent Sharks von Bus­rei­sen FRÖCH Laa­kir­chen, ein wohl­ge­son­ne­ner Spon­sor der Haie, stand zur Besich­ti­gung vor dem Hai­fisch­be­cken und rief Stau­nen her­vor. Bus­rei­sen Fröch war auch heu­te zugleich der Spiel­spon­sor. Der Spiel­puck wur­de durch Hel­mut Keck­eis, eine Eis­ho­ckey­iko­ne und gut Bekann­ter des Eis­ho­ckey­ver­ei­nes Gmun­den mit Obmann Gün­ter Kail eingeworfen.

An die 300 Eis­ho­ckey­fans waren in die Eis­hal­le gekom­men und unter­stütz­ten laut­stark ihre Sharks und sie beka­men ein Eis­ho­ckey­spiel der Son­der­klas­se, dass an Span­nung nicht zu über­bie­ten war prä­sen­tiert. In der ers­ten Drit­tel­pau­se wur­den die „Shaki­ras“ die Gmund­ner Eis­ho­ckey Damen­mann­schaft unter Lei­tung von Danie­la Zsi­tek vor­ge­stellt und in der zwei­ten Pau­se dann das bereits belieb­te Puck­wer­fen mit tol­len Prei­sen veranstaltet.

Zum Spiel: bei­de Mann­schaf­ten gaben von Beginn an Voll­gas und stürm­ten was das Zeug hält. In Minu­te 1:34 Stra­fe für die Sharks. Das Power­play Kil­ling war per­fekt, im Tor Luka Grac­nar, ein Fels in der Bran­dung. Bas­ti­an Szie­ber erkämfte sich den Puck, zog in Rich­tung geg­ne­ri­sches Tor, mit ihm Hubert Ber­ger. Bas­ti­an Szie­ber ver­fehl­te das Tor um Haa­res­brei­te, den Abpral­ler aber ver­seng­te Hubert Ber­ger durch die Scho­ner des Gast­goa­lis zum 1:0 in Unter­zahl. Der Jubel in der Hal­le war gren­zen­los. 1:0 war auch der Spiel­stand nach dem ers­ten Drittel.

Was dann kam war nichts für schwa­che Ner­ven. Bei­de Mann­schaf­ten hat­ten die Chan­ce beim Unter­zahl­spiel 3 gegen 5 ein­zu­net­zen, jedoch hat­ten die bei­den Tor­leu­te Luka Grac­ner bei den Sharks und Oli­ver Zirn­gast bei Kap­fen­berg da ein gewich­ti­ges Wort mit­zu­re­den und hiel­ten den Kas­ten rein. So ver­lief der zwei­te Spiel­ab­schnitt tor­los und erst in der 55. Minu­te des letz­ten Drit­tel wur­de es laut in der Hal­le. Hubert Ber­ger per­fek­tes Zuspiel auf Eli­as Kol­ler, der gibt ab an Bas­ti­an Szie­ber und es stand 2:0 für die Gmund­ner Haie. Kap­fen­bergs Head Coach Kris­tof Rein­th­a­ler nahm dann 2 Minu­ten vor Spie­len­de den Tor­hü­ter für einen sechs­ten Feld­spie­ler vom Eis. Die ver­such­ten alles und kamen aber nicht zum Abschluss. Das erle­dig­ten dann die Sharks durch Jonas Kail in Puck­be­sitz, Assist zu Moritz Neu­rau­ter, der sah Bas­tin Szie­ber, Abspiel und Bas­ti Szie­ber erle­dig­te in Minu­te 59:25 das 3:0 für die Cam4Dent Sharks. Jetzt waren die Zuschau­er nicht mehr zu hal­ten, stän­dig Ova­tio­nen die letz­ten 35 Sekun­den und die Schluss­si­re­ne ertönte.

„Natür­lich war das ein Auf­takt nach Maß. Gra­tu­lie­re mei­ner Mann­schaft zur kämp­fe­ri­schen Leis­tung. Muss aber auch die ver­ge­be­nen Chan­cen kri­ti­sie­ren, die Begeg­nung hät­te mit einem Gegen­tref­fer auch kip­pen kön­nen. Dar­an müs­sen wir arbei­ten. Dass die­se Begeg­nung mit 3:0 für uns ende­te hat mich selbst über­rascht und natür­lich auch erfreut!“, so ein schmun­zeln­der Head Coach Gre­gor Baumgartner.

Am 11.10.2025 tref­fen die Sharks aus­wärts auf ATSE Graz, am 25.10.2025 aus­wärts auf den WEV Wien und dann folgt am 1.11.2025 das nächs­te Heim­spiel gegen HDK Mari­bor in der MUKI Eis­are­na Gmun­den. Spiel­be­ginn um 18:30 Uhr. Das gesam­te SHARK Team freut sich auf eine vol­le Halle!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS