Die langersehnte Saisoneröffnung in der Eishockey ÖEL im Schlagerspiel Cam4Dent Sharks Gmunden vs. KSV Kängurus Kapfenberg fand am Samstag 4.10.2025 in der MUKI Eisarena in Gmunden statt. Amtierender Meister gegen Meister der Vorsaison in der ÖEL, dies sagte schon im Vorfeld viel voraus und versprach ein Fight Zahn um Zahn.
Vor der MUKI Eisarena wartete für die Fans die erste Überraschung. Der neue Mannschaftsbus der CAM4Dent Sharks von Busreisen FRÖCH Laakirchen, ein wohlgesonnener Sponsor der Haie, stand zur Besichtigung vor dem Haifischbecken und rief Staunen hervor. Busreisen Fröch war auch heute zugleich der Spielsponsor. Der Spielpuck wurde durch Helmut Keckeis, eine Eishockeyikone und gut Bekannter des Eishockeyvereines Gmunden mit Obmann Günter Kail eingeworfen.
An die 300 Eishockeyfans waren in die Eishalle gekommen und unterstützten lautstark ihre Sharks und sie bekamen ein Eishockeyspiel der Sonderklasse, dass an Spannung nicht zu überbieten war präsentiert. In der ersten Drittelpause wurden die „Shakiras“ die Gmundner Eishockey Damenmannschaft unter Leitung von Daniela Zsitek vorgestellt und in der zweiten Pause dann das bereits beliebte Puckwerfen mit tollen Preisen veranstaltet.
Zum Spiel: beide Mannschaften gaben von Beginn an Vollgas und stürmten was das Zeug hält. In Minute 1:34 Strafe für die Sharks. Das Powerplay Killing war perfekt, im Tor Luka Gracnar, ein Fels in der Brandung. Bastian Szieber erkämfte sich den Puck, zog in Richtung gegnerisches Tor, mit ihm Hubert Berger. Bastian Szieber verfehlte das Tor um Haaresbreite, den Abpraller aber versengte Hubert Berger durch die Schoner des Gastgoalis zum 1:0 in Unterzahl. Der Jubel in der Halle war grenzenlos. 1:0 war auch der Spielstand nach dem ersten Drittel.
Was dann kam war nichts für schwache Nerven. Beide Mannschaften hatten die Chance beim Unterzahlspiel 3 gegen 5 einzunetzen, jedoch hatten die beiden Torleute Luka Gracner bei den Sharks und Oliver Zirngast bei Kapfenberg da ein gewichtiges Wort mitzureden und hielten den Kasten rein. So verlief der zweite Spielabschnitt torlos und erst in der 55. Minute des letzten Drittel wurde es laut in der Halle. Hubert Berger perfektes Zuspiel auf Elias Koller, der gibt ab an Bastian Szieber und es stand 2:0 für die Gmundner Haie. Kapfenbergs Head Coach Kristof Reinthaler nahm dann 2 Minuten vor Spielende den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die versuchten alles und kamen aber nicht zum Abschluss. Das erledigten dann die Sharks durch Jonas Kail in Puckbesitz, Assist zu Moritz Neurauter, der sah Bastin Szieber, Abspiel und Basti Szieber erledigte in Minute 59:25 das 3:0 für die Cam4Dent Sharks. Jetzt waren die Zuschauer nicht mehr zu halten, ständig Ovationen die letzten 35 Sekunden und die Schlusssirene ertönte.
„Natürlich war das ein Auftakt nach Maß. Gratuliere meiner Mannschaft zur kämpferischen Leistung. Muss aber auch die vergebenen Chancen kritisieren, die Begegnung hätte mit einem Gegentreffer auch kippen können. Daran müssen wir arbeiten. Dass diese Begegnung mit 3:0 für uns endete hat mich selbst überrascht und natürlich auch erfreut!“, so ein schmunzelnder Head Coach Gregor Baumgartner.
Am 11.10.2025 treffen die Sharks auswärts auf ATSE Graz, am 25.10.2025 auswärts auf den WEV Wien und dann folgt am 1.11.2025 das nächste Heimspiel gegen HDK Maribor in der MUKI Eisarena Gmunden. Spielbeginn um 18:30 Uhr. Das gesamte SHARK Team freut sich auf eine volle Halle!
Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS
Schreibe einen Kommentar