ALTMÜNSTER. Nach dem Vize-Bundemeistertitel der Ländlichen Reiter in der Klasse RD4 in Sighartstein (Salzburg), setzen Stefanie Auinger vom Union Reit- und Fahrverein Traunsee und ihr Österreichischer Warmblutwallach Dio D’Oro ihre Erfolgsgeschichte fort.

Beim Dressurturnier in Stadl-Paura vom 10.-12.10. platzierten sich die beiden in einem starken Teilnehmerfeld in beiden Sichtungsbewerben, im Prix St. Georges am Samstag und in der Intermediaire I am Sonntag. Aufgrund dieses positiven Sichtungsergebnisses ist das Paar nun bei internationalen Turnieren in der Kleinen Tour startberechtigt.