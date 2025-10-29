Am Freitag, dem 14. November 2025, öffnen die Don Bosco Schulen Vöcklabruck von 12:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen für alle Interessierten. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Neugierige sind herzlich eingeladen, die beiden Schultypen – die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) – hautnah zu erleben.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?

Individuelle Führungen durch Schulgebäude und Praxiskindergarten – Schülerinnen und Schüler führen Interessierte

Kreative Darbietungen aus Musik, Tanz und Gestaltung

Praxisnahe Einblicke in die Arbeit mit Kindern – gestaltet von den Schülerinnen und Schülern der BAfEP

Einblicke in Küche und Service – präsentiert von Schülerinnen und Schülern der HLW

Mitmachstationen zum Ausprobieren und Mitgestalten

Snack-Zone im Schulrestaurant und Schulcafé – zum Entspannen und Austauschen

Social-Media-Ecke mit Selfie-Spot – teile deinen Besuch mit Freundinnen und Freunden

Gespräche mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern über Ausbildungswege, Berufschancen und den Schulalltag

Informationen zu unseren Ausbildungsangeboten:

BAfEP:

Mit einer 5-jährigen Ausbildung zur Elementarpädagogin bzw. zum Elementarpädagogen, einer 3-jährigen Fachschule für pädagogische Assistenzberufe sowie einem 6-semestrigen berufsbegleitenden Kolleg für Elementarpädagogik bietet die BAfEP vielfältige Wege in die pädagogische Berufswelt.

HLW:

Die HLW umfasst eine 5-jährige Ausbildung mit Matura, eine 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe sowie eine 1-jährige Fachschule, die auf eine rasche Berufsausbildung vorbereitet. Die Inhalte reichen von Wirtschaft und Verwaltung über Gesundheit und Soziales bis hin zu Tourismus und Ernährung.

Ob du dich für Wirtschaft, Tourismus oder die Arbeit mit Kindern interessierst – bei uns findest du deinen Weg! Zwei Schulen. Ein Spirit. Deine Chance!

Weitere Informationen und Anmeldung zum Schnuppertag unter: http://www.donboscoschulen.at