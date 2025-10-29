Am 8. November 2025 starten die Viechtauer Schiachperchten in ihre 30. Perchten-Saison. Um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern, wurde eine Benefizveranstaltung mit Saschas Show & Travestie aus Niederösterreich in der Neuen Mittelschule Neukirchen Altmünster organisiert.

Spektakulärer Saisonstart

Dieses große Ereignis verspricht ein lustiges und abwechslungsreiches Programm. Sascha Rier bringt seine 25-jährige Erfahrung als gefeierter Travestiekünstler mit ins Aurachtal. Es wird ein Abend, der die Lachmuskeln beansprucht. Die Vergangenheit zeigt, dass solche Auftritte im Salzkammergut stets für perfekte Stimmung sorgen. Daher wird auch dieses Mal ein volles Haus erwartet.

Zudem erwartet die Besucher eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Noch sind Karten erhältlich: Der Vorverkaufspreis beträgt 25 Euro; an der Abendkassa kosten die Tickets 30 Euro. Infolgedessen lohnt sich der frühzeitige Kauf.

Ein Erlös für den guten Zweck

Der gesamte Reinerlös kommt zwei wichtigen Organisationen zugute: Ein Teil geht an die Gruppe „Wir helfen Neukirchen“, die unkomplizierte finanzielle Hilfe für bedürftige Menschen im Ort leistet. Weiterhin wird der Welser Verein „Rollende Engel“ unterstützt. Diese erfüllen schwerkranken Menschen letzte Wünsche und schenken ihnen goldene Momente.

„Zum 30-jährigen Jubiläum wollten wir unseren Unterstützern etwas Besonderes bieten“, erklärt Gründer Harald Zaunmair. Er fügt hinzu, dass man allen Helfern, die diese Veranstaltung zu einem vollen Erfolg führen, jetzt schon zu Dank verpflichtet ist.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets bei Familie Zaunmair, Sepp-Moser-Weg 4 in Neukirchen, im Seat Schauraum Auto Esthofer Team Ohlsdorf Pinsdorf oder unter 0699/ 13137727.

Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert und dient zugleich einem wichtigen sozialen Anliegen. Feiern Sie dieses Jubiläum mit den Viechtauer Schiachperchten.