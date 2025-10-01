VÖCK­LA­BRUCK. Am 30. Sep­tem­ber 2025 durf­ten 20 Absol­ven­tIn­nen der Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz (PFA) ihr Diplom ent­ge­gen­neh­men – fei­er­lich über­reicht an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

Die 17 kürz­lich diplo­mier­ten Damen und drei Her­ren bli­cken mit Stolz auf ihre Aus­bil­dungs­zeit zurück. Acht von ihnen erziel­ten einen „aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg“, zehn schlos­sen mit „gutem Erfolg“ ab. Die fei­er­li­che Ver­lei­hung der Diplo­me wur­de von Kol­le­gIn­nen, Leh­ren­den, Ange­hö­ri­gen sowie Ver­tre­te­rIn­nen der kol­le­gia­len Füh­rung und der Geschäfts­lei­tung beglei­tet – ein wür­di­ger Rah­men für die Aner­ken­nung der erbrach­ten Leistungen.

Berufseinstieg im Salzkammergut und darüber hinaus

Nach dem erfolg­rei­chen Abschluss wer­den 12 Absol­ven­tIn­nen das Pfle­ge­team am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ver­stär­ken. Wei­te­re Absol­ven­tIn­nen nut­zen ihre Chan­ce und star­ten direkt im 3. Semes­ter des Bache­lor­stu­di­ums der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ oder begin­nen ihre beruf­li­che Lauf­bahn in ande­ren Kran­ken­häu­sern und regio­na­len Pflegeeinrichtungen.

Jetzt online bewerben: Ausbildung mit Zukunft

Die Bewer­bungs­pha­se für die Teil­zeit­aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz in Vöck­la­bruck und Gmun­den läuft bereits. Aus­bil­dungs­start ist im März 2026. Alle Infor­ma­tio­nen zu Vor­aus­set­zun­gen und Bewer­bungs­fris­ten sowie die Mög­lich­keit sich direkt online zu bewer­ben, fin­den Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung.