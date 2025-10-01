VÖCKLABRUCK. Am 30. September 2025 durften 20 AbsolventInnen der Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA) ihr Diplom entgegennehmen – feierlich überreicht an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.
Die 17 kürzlich diplomierten Damen und drei Herren blicken mit Stolz auf ihre Ausbildungszeit zurück. Acht von ihnen erzielten einen „ausgezeichneten Erfolg“, zehn schlossen mit „gutem Erfolg“ ab. Die feierliche Verleihung der Diplome wurde von KollegInnen, Lehrenden, Angehörigen sowie VertreterInnen der kollegialen Führung und der Geschäftsleitung begleitet – ein würdiger Rahmen für die Anerkennung der erbrachten Leistungen.
Berufseinstieg im Salzkammergut und darüber hinaus
Nach dem erfolgreichen Abschluss werden 12 AbsolventInnen das Pflegeteam am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck verstärken. Weitere AbsolventInnen nutzen ihre Chance und starten direkt im 3. Semester des Bachelorstudiums der Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Gesundheitsberufe OÖ oder beginnen ihre berufliche Laufbahn in anderen Krankenhäusern und regionalen Pflegeeinrichtungen.
Jetzt online bewerben: Ausbildung mit Zukunft
Die Bewerbungsphase für die Teilzeitausbildung zur Pflegefachassistenz in Vöcklabruck und Gmunden läuft bereits. Ausbildungsstart ist im März 2026. Alle Informationen zu Voraussetzungen und Bewerbungsfristen sowie die Möglichkeit sich direkt online zu bewerben, finden Sie unter www.ooeg.at/pflegeausbildung.
