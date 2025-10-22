Der Duft von Lebkuchen liegt bald wieder in der Luft, die Temperaturen werden kühler – und das Altmünsterer Christkind ist schon fleißig unterwegs! Denn der Weihnachtswunschbaum am Gemeindeamt steht erneut bereit, um Mitbürgern, die finanziell gerade nicht so gut dastehen, Wünsche zu erfüllen.

Die Aktion Weihnachtswunschbaum richtet sich an Menschen aus Altmünster, Neukirchen & Reindlmühl mit geringem Einkommen. Diese können den ganzen November lang bei Frau Eva Situk in der Sozialabteilung einen Zettel mit einem Wunsch im Wert von bis zu € 40,00 ausfüllen. Die Wunschzettel werden dann auf dem Baum im Foyer des Gemeindeamts aufgehängt.

Wer helfen möchte, kann zwischen 1. und 18. Dezember 2025 einen Wunsch vom Baum nehmen. Geschenke, Gutscheine oder andere gewünschte Dinge werden anonym bei Frau Situk im Gemeindeamt abgegeben und dann an die Wunschempfänger weitergeleitet.

„In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Bürger dazu beigetragen, dass viele Kinder- und Erwachsenenaugen am Heiligen Abend leuchteten“, betont Bürgermeister Martin Pelzer. „Wir freuen uns, dass diese schöne Tradition auch heuer wieder fortgesetzt werden kann.“