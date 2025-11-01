Am 07. November 2025 fand an der Landesfeuerwehrschule in Linz die 1. Sanitätsdienst-Leistungsprüfung des Landesfeuerwehrverbandes Oberösterreich statt. Aus dem Bezirk Vöcklabruck nahmen insgesamt 26 Trupps von 21 Feuerwehren an dieser Premiere teil und stellten ihr Können im Bereich des Feuerwehr-Sanitätsdienstes eindrucksvoll unter Beweis. Die Prüfung gliederte sich in drei Teile: einen Theorieteil, eine Einzelaufgabe sowie eine Truppaufgabe. In diesen Prüfungsabschnitten wurden medizinisches Fachwissen, handwerkliches Können und die Zusammenarbeit unter realistischen Einsatzbedingungen geprüft — ganz im Sinne der kontinuierlichen Fortbildung und Einsatzvorbereitung unserer Feuerwehrmitglieder. Bei den abschließenden Schlussveranstaltungen konnten schließlich alle 26 Trupps mit Stolz die wohlverdienten Leistungsabzeichen entgegennehmen. Ein großer Dank gilt Brandrat Simon Riffert, als Verantwortlichen für diese Leistungsprüfung, und seinem Team für die hervorragende Organisation sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Herzliche Gratulation an alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur bestandenen Sanitätsdienst-Leistungsprüfung!