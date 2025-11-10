In Oberwang krachte am Sonntagmorgen ein stark alkoholisierter LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug in ein Hausdach und blieb anschließend in einer Wiese stecken. Der 53-Jährige wurde aus dem Verkehr gezogen.

Ein 53-jähriger weißrussischer Staatsbürger war am 9. November 2025 gegen 08:30 Uhr mit seinem vollbeladenen Sattelzug im Bereich Gessenschwandt (Gemeinde Oberwang) unterwegs. Der Lenker fuhr dabei irrtümlich in eine Hauseinfahrt und prallte mit dem Auflieger gegen das Hausdach. Danach rutschte das Schwerfahrzeug in den Garten des Hauses, wo es in der regennassen Wiese stecken blieb.

Alkotest bestätigt hohe Alkoholisierung

Die alarmierten Polizeistreifen führten einen Alkotest durch – dieser ergab 1,78 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann trotz Wochenend-Fahrverbot unterwegs war und die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte.

Aufwendige Bergung – Führerschein abgenommen

Der festgefahrene Sattelzug musste mit einem Bergekran aus dem Garten gezogen werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Dem 53-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Quelle: LPD OÖ