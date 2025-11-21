Glimpflich endete am Freitagvormittag ein vermeintlich schwerer Verkehrsunfall in Regau.

Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren wurden am Vormittag zu einer Personenrettung zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Straße Stölln, im Gemeindegebiet von Regau, ist eine junge Autolenkerin bei winterlichen Fahrbedingungen von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Glücklicherweise war niemand eingeklemmt oder eingeschlossen. Die Feuerwehr führte die Bergung des verunfallten PKW durch. Die Straße Stölln war für etwa 40 Minuten gesperrt.