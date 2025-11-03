Für die Feuerwehrmusikkapelle Langwies ist das Cäcilienkonzert der musikalische Höhepunkt des Vereinsjahres.

Am Samstag, dem 15. November 2025, um 19:00 Uhr, konzertieren die Musikerinnen und Musiker im Festsaal des Schulzentrums Ebensee unter der musikalischen Leitung von Theresa Hubweber, Joseph Lahnsteiner und Fritz Neuböck.

Wie jedes Jahr präsentiert die Kapelle ein vielseitiges Programm, das einen weiten Bogen von klassischer Musik über schwungvolle Blasmusik bis hin zu moderner Popmusik schlägt. Auch Eigenkompositionen von Kapellmeister Fritz Neuböck bereichern den Konzertabend. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das Solostück „Farmer’s Tuba“, dargeboten vom Solisten Bernd Braunstein auf der Tuba.

Der musikalische Ausklang mit der Hiasl Partie aus Ohlsdorf verspricht zudem einen geselligen und stimmungsvollen Abschluss des Konzertabends.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten. Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies lädt herzlich zu diesem musikalischen Höhepunkt ein und freut sich auf zahlreichen Besuch.