Wer den Schritt in die Selbstständigkeit plant, steht vor vielen Fragen: Von der passenden Rechtsform über steuerliche Pflichten bis hin zur sozialen Absicherung. Beim Gründerworkshop in der Bezirksstelle Gmunden erhalten zukünftige Unternehmer:innen einen kompakten Überblick über alle rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Unternehmensgründung.

Neben den wichtigsten Gründungsschritten werden hilfreiche Tools und Netzwerke vorgestellt, die beim Aufbau des eigenen Unternehmens unterstützen. In der Kleingruppe profitieren die Teilnehmer:innen nicht nur vom Fachwissen der Expert:innen, sondern auch vom Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten.

Da im Workshop auch bezirksspezifische Informationen vermittelt werden, empfiehlt es sich, den Workshop im Bezirk der geplanten Gründung zu besuchen.

Termin und Anmeldung:

WKO-Bezirksstelle Gmunden, Miller v. Aichholzstr. 50, 4810 Gmunden

25.11.2025 von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Anmeldung unter: veranstaltung@wkooe.at oder unter 05-90909-3132