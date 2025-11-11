Die Bildungsregion Gmunden/Vöcklabruck und die WKO Gmunden luden am Donnerstag, dem 06. November 2025 zu einer Fachtagung für Berufsorientierungslehrkräfte ein.

Die LehrerInnen erhielten am Vormittag Infos von der Bildungsdirektion OÖ und wurden über aktuelle Bildungsangebote der WKO informiert. Zudem hielt Fr. Mag.a Rosemarie Peer (SI-Mototherapeutin und Heilpädagogin) einen spannenden Vortrag zum Thema „Emotionen/Ängste, Grenzen und „Familienburnout““.

Am Nachmittag standen zwei Lehrbetriebsbesuche auf dem Programm: Der erste Stopp war ein Besuch bei der Gmundner Molkerei, wo die Teilnehmer bei einer Betriebsführung Einblicke in die Produktion erhielten. Den Abschluss bildete ein Besuch bei der Stögmüller Mode GmbH. Nach einem interessanten Einblick über die Firmengeschichte durch Herrn Stögmüller, folgte eine Führung durch das traditionsreiche Modehaus.

„Die BO-Lehrkräfte erhielten wertvolle Informationen aus erster Hand über die Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und ließen sich von dem Engagement der LehrlingsausbildnerInnen überzeugen.“, betont Sigrid Schuster, Leiterin WKO Gmunden.