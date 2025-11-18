Eine Ausbildung zum Badewart/-wärterin für Kleinanlagen ist erstmals im WIFI Bad Ischl möglich. Eine Kleinanlage ist eine Anlage mit Becken, die eine Wasseroberfläche von höchstens 200 m² aufweist.
Die Anforderungen an das Bäderpersonal sind vielfältig. Neben den einschlägigen bädertypischen Gesetzen sind auch andere Gesetze und Verordnungen einzuhalten (ABGB, GewO, StVo, AN-Schutzgesetz, …). In dieser Ausbildung werden auch die Inhalte der ÖNORM vermittelt.
Nach absolvierter Prüfung liegt eine Qualifikation vor, die für die Badeaufsicht und Betriebsführung von Kleinanlagen berechtigt. Dabei gilt es, technische, hygienische und sicherheitsrelevante Aspekte zu befolgen. Termin: 1. – 3.12.2025, Prüfung: 5.12.2025), Details und Anmeldung unter T 05-7000-5300, Fr. Alexandra Egger-Sydler.
