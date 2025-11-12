Die Goldhaubenfrauen Altmünster, allen voran Obfrau Renate Pfifferling, überreichten der Direktorin der Mittelschule Altmünster eine großzügige Spende von 1.000 Euro.

Jeder kennt von unzähligen Berichten die Agilität der Goldhaubenfrauen, die immer wieder Helfen, wenn die Not am größten ist. Um dies leisten zu können, ist es immer wieder notwendig auf Märkten und Veranstaltungen aktiv zu sein.

So konnten mit den Erlösen aus diversen Märkten und Veranstaltungen 1000.- an die MS in Altmünster übergeben werden. „Dies kommt Kindern zugute, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind“, berichtet Fr. Dir. Sylvia Grafinger von der MS Altmünster.

Das Geld wird für Schikurse, Ausflüge und sonstige Projekte verwendet. Ziel ist es, Kindern Unterstützung zu bieten, die sonst nicht teilnehmen könnten.

Daher gilt großer Dank allen, die mit Herz und Tatkraft die Projekte der Goldhaubenfrauen unterstützen und fördern.

Diese Spende ist ein starkes Zeichen der Solidarität. Sie verbindet Generationen und schafft Perspektiven für die Zukunft.