Vöcklabruck. Die OKH Jazzgruppe lädt herzlich zu einer neuen Ausgabe der „thursdays4jazz“-Konzertreihe ein. Dieses Mal ist Origina1nerd zu Gast. Die Gewinner des Tiroler Jugendjazzpreis 2022 präsentieren ihr ausgefeiltes Klangkonzept in der OKH Bar.

Bei Origina1Nerd haben sich fünf junge Musiker zusammengefunden, um originellen Jazz zu komponieren. Im OKH stellen sie ihr zweites Album „System Overload“ vor, das eine Mischung aus harmonischen Konzepten und Improvisation darstellt. Die Band hat sich dabei sowohl kompositorischer als auch rhythmischer Elemente des Progressive Rock bedient und diese in eine breite Palette von elektronischen Klängen eingebettet. Obwohl die Notation vieler Stücke mathematischen Gleichungen ähneln, gelingt es Origina1Nerd, für jede Komposition eine höchst musikalische Lösung zu finden. Das Publikum darf sich auf einen spannenden Konzertabend freuen!

Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkassa.

Tickets und weitere Infos: www.okh.or.at/programm