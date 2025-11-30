In Vöcklamarkt hat sich ein 17-Jähriger mit deutschen Kennzeichen Samstagnachmittag einer Polizeikontrolle entzogen. Der Lenker ignorierte, laut Polizei sämtliche Anhaltezeichen und gefährdete mit seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer.

Eine Polizeistreife wollte am 29. November 2025 gegen 14:25 Uhr einen Pkw mit deutschen Kennzeichen kontrollieren. Der Lenker soll jedoch die klar erkennbaren Anhalteversuche missachtet haben und flüchtete in rücksichtsloser Weise. Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf.

Mit bis zu 125 km/h durch das Ortsgebiet

Während der Flucht ignorierte der Fahrer weiterhin alle Anhaltezeichen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 125 km/h versuchte er im Ortsgebiet von Vöcklamarkt, der Streife zu entkommen. Durch seine aggressive Fahrweise kam es zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Dem Lenker gelang es schließlich, sich der Kontrolle zu entziehen, berichtet die Polizei.

Zulassungsbesitzer ermittelt

Die Polizei konnte den Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs ausforschen. Dieser gab an, die Kennzeichentafeln seinem ehemaligen Lehrling – einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck – überlassen zu haben. Der 17-Jährige zeigte keinerlei Reue und wird angezeigt.

