Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 13. November 2025 herzlich zu einer neuen Ausgabe der Veranstaltungsreihe thursdays4jazz ein. Dieses Mal wird das Homebound Quartett spielen.

Vier Musiker, die ihre musikalischen Wurzeln in Vöcklabruck haben, kehren für diesen Konzertabend zurück in ihre Heimat. Die Band, bestehend aus Philipp Wallner (Gitarre), Andreas Haidecker (Gitarre), Thomas Milacher (Bass) und Lukas Klement (Schlagzeug) vereint talentierte Instrumentalisten, die sich inzwischen als professionelle Musiker etabliert haben. Gemeinsam schaffen sie ein dynamisches Klangbild, das das Publikum in Bann zieht.

Die Musik des Homebound Quartett ist inspiriert von Klassikern aus dem Great American Songbook, aber mit einem modernen Twist und einigen Eigenkompositionen. Besucher:innen dürfen sich auf einen kurzweiligen und facettenreichen Abend freuen.

Das Konzert wird von der ehrenamtlichen Jazzgruppe des OKH kuratiert und organisiert. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche. Tickets gibt es via kupfticket.at im Vorverkauf. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm