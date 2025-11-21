Mit Brigitte Stumpner nimmt eine erfahrene Wirtschaftsexpertin die Position der WK-Obfrau von Bad Ischl ein. Sie folgt auf Andreas Hemetsberger, Geschäftsführer der Fa. Brandl Bau GmbH, der die Obmann-Funktion 16 Jahre innehatte.

Die Gesellschafterin der Salzkammergut Touristik GmbH setzte sich schon bisher für die Anliegen der Wirtschaft ein. So scheinen in ihrer Vita zahlreiche Funktionen auf: Obfrau der Jungen Wirtschaft Bad Ischl, Obfrau des Tourismusverbandes Bad Ischl, Mitglied der Spartenkonferenz, Mitglied des Fachgruppen- bzw. Bezirksstellenausschusses der WKO und seit 2022 auch Präsidentin des Lehar-Festivals.

Bezirksstellenobmann Martin Ettinger freut sich über seine Stellvertreterin im südlichen Teil des Bezirks, die er bestens aus den WK-Gremien kennt. „Ich danke Andreas Hemetsberger für seine Tätigkeit in der WKO und freue mich, dass mit Brigitte Stumpner eine starke Stimme für die Wirtschaft seine Funktion übernimmt.“

Knapp 3.000 Unternehmen im Salzkammergut werden vom Büro Bad Ischl aus serviciert.