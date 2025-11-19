Eine Polizeistreife der Landesverkehrsabteilung wurde auf der A1 im Gemeindegebiet von Vorchdorf auf einen polnischen Pkw aufmerksam, der in Schlangenlinien am Pannenstreifen fuhr. Nach mehreren versuchten Anhaltungen gelang es den Beamten schließlich, den Lenker bei der Abfahrt Laakirchen West zu stoppen.

Am 17. November 2025 gegen 8:50 Uhr bemerkte eine Streife der Landesverkehrsabteilung auf der A1 Westautobahn, Fahrtrichtung Salzburg, einen polnischen Pkw, der auf dem Pannenstreifen in Schlangenlinien unterwegs war. Trotz mehrerer Anhalteversuche setzte der Fahrer seine Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit fort.

Anhaltung in Laakirchen West

Erst bei der Abfahrt Laakirchen West konnte der 37-jährige polnische Lenker zum Stillstand gebracht werden. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,88 Promille.

Sicherheitsleistung und Ersatzfreiheitsstrafe

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Österreich hat, verhängte die Bezirkshauptmannschaft Gmunden eine vorläufige Sicherheitsleistung von knapp 3.000 Euro. Da dieser Betrag nicht eingebracht werden konnte, ordnete die Behörde die Vorführung sowie eine anschließende Ersatzfreiheitsstrafe an, die der 37-Jährige sofort antreten musste.

