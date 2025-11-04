Auch heuer möchte das Team der Stadtbücherei das Bibliotheks-Schaufenster gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern in einen etwas anderen Adventkalender verwandeln…

Wie soll das gehen?

Selbst gemalte/gestaltete/gebastelte Bilder (im Format 21 x 21 cm) zum Thema Advent, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtszeit, Winter… können ab November in der Stadtbücherei abgegeben werden. Ab 01.12. wird dann jeden Tag eines dieser Bilder in das Schaufenster gehängt. So wird das Fenster nach und nach verhüllt und am 24.12. ist der Adventkalender der etwas anderen Art vollständig.

Alle Mitmachenden nehmen an der Verlosung einer Jahreskarte für ein Kind bzw. von zehn Gratis-Buchentlehnungen für einen Erwachsenen teil.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt beim Bücherei-Advent am Freitag, 28.11.2025, ab 15.00 Uhr:

Bei Plaudereien, Süßem und Saurem und einem guten Häferl Punsch stimmt sich dann das Büchereiteam gemeinsam mit allen Gästen auf das Weihnachtsfest ein…

Und um 16.00 Uhr gibt es in der „LiLaLiteraturHöhle“ im 1. Stock der Stadtbücherei eine Lesung für die ganze Familie:

Agi Ofner liest und erzählt von Grizzlybär und Hasenfuß: Geschichten von wilden Tieren und solchen, die es noch werden wollen.