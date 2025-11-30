Wer besiegt die Gmundner Haie? Bis jetzt sind die Sharks in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Auch heute Samstag 29.11.2025 konnten die ca. 400 Fans in der MUKI Eisarena nach 60 Minuten über einen 3:1 Sieg gegen den WEV Wien jubeln. Stolz ist das Organisationsteam auch auf den heute eröffneten VIP-Bereich in der Eishalle Gmunden, zu dem auch Bgm. Mag. Stefan Krapf, Vize Bgm. Wolfgang Schlair und Sportstadtrat Maximilian Attwenger herzlich gratuliert haben.

Zu Beginn der Begegnung aber kam es in der 5. Minute durch L. Pohl zum 0:1 für die Gäste. Doch nur 41 Sekunden später tankte sich Elias Koller nach Zuspiel von Basti Szieber durch die Gegner und setzte einen wuchtigen Schlagschuss unter die Querlatte des gegnerischen Kasten und glich zum 1:1 aus. Dann kam es zu einem offenen Schlagaustausch mit Chancen auf beiden Seiten. Doch die Torhüter verhinderten bis zur 46. Spielminute weitere Treffer. Speziell Gmundens Goali Luka Gracner parierte sensationell 45 Torschüsse. Aber auch auf der Gegenseite waren es 42 Schüsse auf das Tor des WEV, die dreimal erfolgreich verliefen.

Die Uhr zeigte 46:11 Minuten Spielzeit, Patrick Gaffal auf Elias Koller und der bediente Bastian Szieber vorzüglich. Ein platzierter Schuss aus spitzen Winkel und es stand 2:1 für die Cam4Dent Sharks Gmunden. Grenzenloser Jubel im Haifischbecken Gmunden. Das Spiel wurde noch körperbetonter und nahm noch mehr Fahrt auf. Als letzte Chance nahm der Coach der Gäste den Torhüter für einen 6. Feldspieler vom Eis. Mehrere Schüsse auf das Tor der Sharks parierte Luka Gracner vorzüglich. Und dann war es Ian Motil der mit der Hartgummischeibe auf und davon zog und den Puck im leeren Tor des WEV zum 3:1 platzierte.

„Wir wussten über die Spielweise und Spielstärke der Weiner, körperbetont, schnell und hart. Aber meine Mannschaft hat sich heute sehr gut darauf eingestellt und speziell im letzten Spielabschnitt richtig gefightet. Die Leistung war heute top, der Sieg mit 3:1 zu dem ich herzlich gratuliere ist auch gerechtfertigt. Wir sind schon fast auf dem Spielniveau wie im Play off des Vorjahres. Und das ist unser Ziel!“, so ein zufriedener Trainer Gregor Baumgartner.

Das nächste Meisterschaftsspiel der Sharks wäre am Samstag 6.12.2025 auswärts gegen den KSV Kapfenberg, vorausgesetzt die Reparatur der Kühlanlage für die Eisaufbereitung ist abgeschlossen. Für alle Eishockeyfans in der Gmundner Eishalle findet am Feiertag Montag 8.12.2025 mit Spielbeginn 18:30 Uhr das nächste Heimspiel gegen ATSE Graz, die heute ebenfalls mit 3:1 gegen Maribor gewonnen haben, statt. Das SHARK Team freut sich wieder auf eine volle Halle!