Mit großer Freude dürfen wird die Gründung des Fördervereins der Berufsschule Altmünster bekanntgeben. Der neu ins Leben gerufene Verein verfolgt das Ziel, Lehrlinge aus dem Tourismusbereich nachhaltig zu unterstützen und ihre Ausbildung an unserer Schule gezielt zu fördern.

Der Tourismus zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen unseres Landes – engagierte und qualifizierte Fachkräfte bilden dabei das Fundament für Qualität, Gastfreundschaft und wirtschaftlichen Erfolg.

Der Förderverein möchte genau hier ansetzen: junge Menschen auf ihrem beruflichen Weg begleiten, zusätzliche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen und damit einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der touristischen Ausbildung leisten.

Zu den Aufgaben und Zielen des Fördervereins zählen unter anderem:

die finanzielle Unterstützung von Wettbewerben, Projekten und Exkursionen ,

, die Förderung von Auszeichnungen und Leistungsprämien für besonders engagierte Lehrlinge,

für besonders engagierte Lehrlinge, die Anschaffung moderner Unterrichts- und Trainingsmaterialien ,

, sowie die Pflege und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Wirtschaft und Tourismusbetrieben.

Die Gründung des Vereins stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Berufsschule Altmünster als Kompetenzzentrum für touristische Lehrberufe dar.

Durch das gemeinsame Engagement der Schule, der Betriebe und unserer Partnerinnen und Partner im Tourismus entsteht eine starke Gemeinschaft, die jungen Menschen neue Chancen und Perspektiven eröffnet.

Wir danken allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung die Gründung dieses Fördervereins möglich gemacht haben, und freuen uns auf viele gemeinsame Projekte zum Wohle unserer Lehrlinge und zur Stärkung des Tourismusstandorts Oberösterreich.

Gremienmitglieder:

Präsident KommR. Gerold Royda

Stv. Präsident Eduard Priemetshofer

Finanzen Reinhard Andorfer-Traint

Stv. Finanzen Erika Merta, MBA BEd

Sekretärin Beatrix Pölzl-Huemer

Stv. Sekretärin Michaela Holzschuster

Vertretung Armin Lenz, MA BEd

Kassaprüfer Dipl.-Päd. Andreas Pesendorfer

Kassaprüfer Thomas Gassenbauer, BEd