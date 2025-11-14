ST. GEORGEN/ATTERGAU. Zum großen Erfolg wurde das von der Landesmusikschule St. Georgen im Attergau ins Leben gerufene Benefizkonzert zugunsten der CliniClowns. Das Besondere an der Veranstaltung war, dass sämtliche KünstlerInnen hauptberuflich im Gesundheitswesen tätig sind. Aus dem Salzkammergut Klinikum sind 15 KollegInnen dem Aufruf der Musikschule gefolgt und haben das Publikum mit ihren instrumentalen und gesanglichen Talenten auf hohem Niveau begeistert.

Das zahlreich erschienene Publikum hat den stimmungsvollen Abend mit einer beachtlichen Spende von etwas mehr als 1.000 Euro goutiert. Dementsprechend groß war die Freude beim leitenden CliniClown Uwe Marschner, alias Dr. Karl Fabian Fascherl, der mit seiner fröhlichen Moderation durch den Abend führte.