Mittwochnachmittag kam es in St. Georgen im Attergau zu einem schweren Forstunfall. Ein 51-jähriger Arbeiter wurde dabei von einem Baum getroffen und schwer verletzt.

Baum stürzt unerwartet auf Arbeiter

Am 7. Jänner 2026 waren drei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck – 22, 45 und 51 Jahre alt – im Gemeindegebiet von St. Georgen im Attergau mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 15:30 Uhr brachte der 45-Jährige eine Buche zu Fall.

Fichte kippt in Richtung zweier Arbeiter

Dabei bemerkte der Mann, dass sich auch eine nahe stehende Fichte in Bewegung setzte und in Richtung der beiden anderen Arbeiter fiel. Während sich der 22-Jährige rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, wurde der 51-Jährige im Oberkörperbereich getroffen.

Notärztliche Versorgung vor Ort

Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Notarztteam mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

